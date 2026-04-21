Путин призвал не задирать тарифы в системе ЖКХ

Президент России Владимир Путин во вторник, 21 апреля, обратил внимание на то, что тарифы в системе жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) не должны «задираться», что, по его словам, часто случается.

— Так как это иногда у нас, к сожалению, бывает в системе жилищного хозяйства. И по очень многим направлениям, в системе обслуживания людей, там «бум» — тариф начинает расти, — отметил глава государства.

Об этом он заявил во время совещания с руководителями российских муниципальных образований, передает сайт Кремля.

15 апреля вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил министру строительства и ЖКХ России Иреку Файзуллину предоставлять россиянам 50-процентную скидку на оплату коммунальных услуг за участие в весенних субботниках.

В 2025 году ФАС выявила необоснованно взимаемые с россиян и организаций средства за потребление коммунальных услуг на сумму более 50 миллиардов рублей. Эксперт Константин Крохин рассказал, что недобросовестные УК собирали деньги от жителей, но не отправляли их ресурсным организациям.