Составлен топ высокооплачиваемых профессий в 2026 году

Россиянам перечислили наиболее высокооплачиваемые в 2026 году специальности. Их в беседе с НСН назвала глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

Лидером стала IT-сфера.

«Это касается только опытных специалистов и программистов редких квалификаций, там медианные зарплаты на уровне 350-400 тысяч рублей», — пояснила специалист.

На втором месте врачи узких специализаций из коммерческого сектора — стоматологи, репродуктологи, косметологи и хирурги. По данным Головановой, «потолка» по уровню дохода в перечисленных сферах нет. Также в топ высокооплачиваемых вакансий вошли риелторы, медианные зарплаты которых превышают 250 тысяч рублей.

До 200 тысяч рублей зарабатывают водители грузовиков, методологи банков, бренд-менеджеры. Доход около 150 тысяч рублей отмечается у менеджеров по перевозкам, инженеров и технологов.

Ранее операционный директор Selecty Ксения Шереметьева заявляла, что высокооплачиваемым айтишникам перестали предлагать большие зарплаты. Зарплаты выше 400 тысяч рублей в месяц предлагают только специалистам, грейд которых действительно соответствует позиции, а не обещает однажды подтянуться до нужного уровня, отметила она.