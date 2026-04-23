Перечислены признаки опасных кредитов

Опасный кредит, как правило, начинает проявлять себя уже на этапе знакомства с договором.

Как предупредил эксперт Денис Сочнев, первый тревожный сигнал — это непонятность договора для заемщика.

Сочнев обратил внимание, что если условия сформулированы запутанно, ключевые положения не разъясняются или остаются «мелким шрифтом», это означает, что человек фактически принимает на себя обязательства, не до конца понимая их содержание.

Особенно рискованными, по его словам, выглядят положения о плавающей процентной ставке, когда кредитор может в одностороннем порядке повысить ее без действий со стороны заемщика, пишет Лента.ру.

В отличие от прозрачных условий — например, когда ставка зависит от наличия страховки, — такие механизмы создают неопределенность и делают финансовую нагрузку трудно прогнозируемой.

Второй важный признак, продолжает специалист, — это завышенная стоимость кредита. Речь идет не только о высокой процентной ставке, но и о штрафах, неустойках и дополнительных платежах, которые могут кратно увеличивать долг.

Он также объяснил, что важен и статус самого кредитора. Если организация отсутствует в реестре Центрального банка и не имеет лицензии на ведение такой деятельности, это серьезный повод отказаться от сделки. В таком случае заемщик фактически лишается правовой защиты — на такие отношения могут не распространяться механизмы регулирования, предусмотренные законодательством.

