Какие доллары уже не получится обменять

Банки не обязаны принимать к обмену устаревшие или поврежденные долларовые банкноты и имеют право самостоятельно устанавливать критерии оценки их состояния.

Об этом рассказал агентству «Прайм» Антон Рогачевский, руководитель направления банковской деятельности аналитического центра университета «Синергия», передает ИА DEITA.RU.

Согласно его мнению, на сегодняшний день наиболее сложной задачей является обмен долларовых купюр, выпущенных до 1996 года, которые зачастую обладают минимальными элементами защиты и вызывают тревогу у банков.

Особое внимание эксперт уделил 100-долларовым купюрам выпуска 2006 года, которые в последние годы стали популярным объектом мошеннических схем, что также усложняет их процесс обмена. Возраст — лишь один из факторов, определяющих возможность возврата денег.

Банкиры могут отказаться принять купюру в ветхом состоянии или с повреждениями. Конкретными примерами таких повреждений являются разрывы длиной более 7 миллиметров, проколы диаметром от 4 миллиметров, пятна диаметром более 5 миллиметров, а также наличия на купюрах рисунков, штампов, следов клея или повреждений краской, например, царапин и стирания изображения.

В то же время, по словам специалиста, некоторые крупные финансовые учреждения предлагают услугу обмена старых и поврежденных долларов. Обычно за подобную операцию взимается комиссия. Процесс включает в себя обмен поврежденных или устаревших купюр на российские рубли, а при необходимости — на новые долларовые банкноты.

Такой механизм позволяет снизить риск незаконного использования старых и поврежденных денежных знаков, а также обеспечить клиентам возможность обновления наличности при соблюдении установленных критериев.