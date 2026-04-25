Представлен Индекс шашлыка

Если новогодний бюджет принято планировать с калькулятором в руках, а затем с ужасом осознавать, что траты превысили ожидания вдвое, то к майским праздникам у большинства россиян отношение традиционно более расслабленное. Впереди лето — главный сезон отпусков и дачных работ, а майские выходные воспринимаются лишь как небольшая, но очень приятная репетиция. Однако, как показало исследование KP.RU и данные Росстата, эта «репетиция» с каждым годом обходится существенно дороже. Эксперты проанализировали динамику цен на главные составляющие майского отдыха: шашлык и дачно-бытовые товары. И цифры показали, что в ряде случаев рост заметно обогнал официальную инфляцию.

«Индекс шашлыка»: мясо дорожает, но лук спасает ситуацию

Шашлык — это тот гастрономический символ, без которого майские праздники в России немыслимы. Будь то выезд на дачу, пикник в городском парке или турпоход, ритуал маринования и приготовления мяса на углях остается священным для миллионов семей. Аналитики «Комсомольской правды» рассчитали усредненную стоимость порции из полутора килограммов мяса и полкило лука (именно столько обычно требуется для компании из двух человек). Выяснилось, что в среднем по стране шашлык за год подорожал всего на 1,6 процента. Это значительно ниже текущих показателей инфляции, что не может не радовать любителей пикников.

Однако за общей цифрой скрывается любопытная динамика по видам мяса. Самый доступный вариант — куриный шашлык — стал тяжелее для кошелька на 3,6 процента. Свинина, которую многие считают золотой серединой, подорожала сильнее всех среди популярных видов мяса: плюс 5 процентов. А вот баранина, традиционно считающаяся самым дорогим и деликатесным вариантом, неожиданно показала отрицательную динамику. Цена на бараньи шашлыки снизилась на полпроцента. Этот парадокс аналитики объясняют падением стоимости репчатого лука почти на 18 процентов. Именно удешевление овоща для маринада позволило бараньей вырезке сохранить привлекательную цену.

Если смотреть на абсолютные цифры, то за стандартную порцию маринованного свиного шашлыка сегодня придется отдать в среднем 616 рублей, куриного — 366 рублей, а бараньего — около 1220 рублей. В среднем по чекам майское меню из мяса на углях обойдется в 741,5 рубля против 729,8 рубля год назад.

Инфраструктура пикника: мангалы и уголь бьют по карману сильнее мяса

Росстат, к сожалению, не следит за ценами на шампуры и древесный уголь, но эксперты восполнили этот пробел. Они проанализировали реальные данные с касс обычных и интернет-магазинов, и картина получилась тревожной для любителей приготовления пищи на открытом огне. Оказывается, сопутствующие товары дорожают гораздо быстрее, чем само мясо. Средний чек на покупку шампуров за год взлетел на 17 процентов, достигнув 513 рублей. Древесный уголь подорожал еще сильнее — сразу на 20 процентов, и теперь минимальные 325 рублей за упаковку стали практически обязательными тратами. Даже неразборные мангалы, которые многие считают разовым вложением, прибавили в цене 8 процентов, и их средняя стоимость теперь составляет 3067 рублей. Таким образом, полный набор «всё для шашлыка» ощутимо увеличивает бюджет майского уикенда, хотя сам продукт остается относительно доступным.

Дачная арифметика: лопата, бензин и грунт бьют рекорды

Для миллионов россиян май — это не только отдых, но и время тяжелой, но любимой работы на земле. Приведение в порядок огородов, садов и домов — не менее важная традиция, чем шашлыки. И здесь инфляция оказалась гораздо заметнее. Если товары для домашней уборки (например, жидкость для мытья окон) подорожали терпимо — всего на 4,3 процента, что ниже официальной инфляции в 5,86 процента, то с дачным инвентарем ситуация совершенно иная.

Садовая лопата стала тяжелее для кошелька на 11,8 процента, и теперь ее средняя цена составляет 546,3 рубля. Практически синхронно с ней подорожал и автомобильный бензин марки Аи-95. Литр топлива прибавил 11,7 процента, достигнув отметки 68,8 рубля. Этот фактор одинаково важен и для дачников, добирающихся до участков, и для самостоятельных путешественников. Но рекордсменом по темпам роста среди товаров для сада и огорода стал обычный грунт для растений. Цена за литр почвосмеси взлетела на 12,6 процента, составив 20,5 рубля. В Ассоциации компаний розничной торговли связывают повышенный спрос и, как следствие, рост цен на инвентарь с бумом индивидуального жилищного строительства. Все больше россиян, устав от непомерных цен на квартиры, перебираются в собственные дома с участками, где лопаты и грунт становятся товарами первой необходимости.

Майская романтика и дань памяти: цветы почти не подорожали

Не обошли аналитики вниманием и еще одну важную майскую статью расходов — цветы. Для кого-то это обязательный атрибут 9 Мая, для кого-то — способ добавить весенней романтики в быт на фоне мытья окон и посадки картошки. И здесь новости самые обнадеживающие. Свежесрезанные цветы за год практически не изменились в цене. Рост составил символические 2,2 процента: с 232,2 рубля за штуку в 2025 году до 237,3 рубля в 2026-м. Таким образом, порадовать себя или близких весенним букетом в этом мае будет не намного накладнее, чем год назад, в отличие от многих других пунктов праздничного бюджета.