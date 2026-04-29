В мае в России вырастут пенсии. Кого ждет прибавка?

У отметивших 80-летний юбилей пенсионеров увеличится размер фиксированной выплаты к страховой пенсии ровно в два раза - с 9,5 тысячи рублей до 19,1 тысячи рублей. То же самое касается граждан, которым в апреле 2026 года впервые присвоили I группу инвалидности. С 1 мая их фиксированная выплата тоже удвоится. Если потом такому человеку исполнится 80 лет, повторного увеличения уже не будет.

В мае изменятся пенсии у летчиков и шахтеров. Бывшие члены летных экипажей гражданской авиации, вышедшие на пенсию, имеют право на дополнительную ежемесячную выплату за вредность. Перерасчет коснется тех, кто отработал в летном составе не менее 25 лет (мужчины) или 20 лет (женщины); уволился с летной работы по состоянию здоровья - в этом случае минимальный стаж снижается до 20 и 15 лет соответственно.

Аналогичная доплата положена бывшим шахтерам и горнякам. Должны соблюдаться следующие обязательные условия: общий стаж на угольных разрезах или в шахтах - не менее 25 лет. Размер доплаты у каждого свой: он зависит от среднемесячного заработка, стажа и отчислений. В среднем прибавка составляет от двух до восьми тысяч рублей в месяц.

С 22 мая начинают действовать новые правила для семей с тремя и более детьми. Раньше, если доход хоть немного превышал прожиточный минимум, семья теряла право на единое пособие. Теперь порог подняли: если превышение не больше 10%, выплата сохраняется.