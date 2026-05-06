HR-эксперт прокомментировал снижение зарплат в IT-сфере

Снижение зарплат в IT-сфере связано с прекращением эпохи, когда после коротких курсов новичков забирали на огромные оклады.

Об этом рассказал HR-эксперт Артем Авдеев.

— Сегодня джуны действительно получают около 50 тысяч рублей, что сопоставимо с зарплатой кассира. Но это сравнение в корне неверно. Кассир упирается в финансовый потолок в первый же день, а джун инвестирует время в бесценный опыт, — отметил эксперт.

По словам Авдеева, рынок переполнился из-за большого количества выпускников онлайн-школ. Компании устали от слабых кандидатов, передает РИАМО.

Специалист подчеркнул, что до сих пор сохраняется дефицит некоторых специалистов. По мнению Авдеева, в IT-сфере за последние несколько лет сильно вырос уровень конкуренции, больших денег там больше нет.

По словам эксперта, получать образование в этой сфере стоит только, если человек увлечен технологиями и готов много работать за небольшую зарплату в течение первого года.

