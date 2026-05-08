Кому придется платить за отопление летом

В России начал действовать новые правила оплаты отопления в многоквартирных домах.

Для большинства регионов страны нововведение предусматривает переход на расчёты исключительно в период фактического отопительного сезона, сообщает ИА DEITA.RU.

Ожидается, что такой подход должен сделать оплату коммунальных услуг более прозрачной: теперь граждане оплачивают тепло только в те месяцы, когда системы обогрева реально функционируют. Однако для ряда категорий плательщиков счета за отопление сохранятся и летом.

Исключения связаны прежде всего с так называемой системой «1/12», когда общий годовой платёж за отопление делится на двенадцать равных частей. Эта практика продолжит применяться в тех субъектах РФ, где к 1 марта 2026 года успели закрепить такой порядок на региональном уровне. В результате плата равномерно распределяется по всем месяцам года, что позволяет снизить финансовую нагрузку на население в пиковый зимний период.

Оплачивать тепло круглый год будет также необходимо собственникам квартир в домах, где отсутствуют общедомовые приборы учёта. В этих случаях начисления ведутся по нормативам, а принятый в некоторых регионах метод оплаты предполагает равномерное распределение платежей на все месяцы, независимо от календарного сезона.

Нередки ситуации, когда строка «отопление» появляется в квитанции летом из-за неурегулированных долгов за предыдущие периоды или выявленных ошибок в начислениях. Кроме этого, после проведения корректировок, так называемой «13-й квитанции», возможны дополнительные платежи, затрагивающие летние месяцы.

Особого упоминания заслуживает Москва, где на протяжении долгого времени действует равномерная система оплаты. Здесь жители продолжают платить за отопление одинаковыми суммами от января до декабря, независимо от времени года.

Для основной массы россиян действует схема «1/7» или «1/8», при которой оплата производится только по факту предоставленных услуг в течение отопительного сезона. Это означает, что в летний период счета за отопление обнуляются, тогда как зимой начисления возрастают в 1,5-2 раза, поскольку стоимость тепла распределяется только на холодные месяцы.