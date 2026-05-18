В МВД назвали наиболее безопасные способы хранения денег

Наиболее безопасными способами хранения денег остаются банковские счета и вклады. Об этом заявил замначальника отдела Главного управления уголовного розыска МВД Алексей Горяев в беседе с РИА Новости.

© undefined undefined/iStock.com

«Хранение денег на банковских счетах - один из самых безопасных вариантов, но главная линия обороны - это бдительность граждан», - отметил он.

По словам Горяева, эффективным способом защиты от телефонных мошенников также является самозапрет на выдачу кредитов и оформление сим-карт.

Россияне стали массово покупать доллары: что происходит

Ранее ведущий аналитик «Амаркетс» Игорь Расторгуев рассказал, что хранить крупные суммы наличных дома опасно, из-за инфляции сбережения могут потерять в стоимости, пишет Ura.ru. При этом банк при зачислении средств может потребовать объяснить их происхождение.