В России развернулась борьба с зарплатой «в конвертах»

За первые три месяца 2026 года из тени вывели 219 тысяч работников — на 21% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Об этом говорят данные Минтруда России.

Как рассказали «Известиям» в ведомстве, с большинством из них заключили трудовые или гражданско-правовые договоры, а часть оформили как самозанятых или индивидуальных предпринимателей.

Основную работу проводят межведомственные комиссии с участием ФНС, МВД и Роструда. С 2026 года власти расширили перечень признаков нелегальной занятости.

Теперь под подозрение попадают компании, где более 10 сотрудников получают зарплату ниже МРОТ в 27 тысяч рублей, а также работодатели, сотрудничающие с 35 и более самозанятыми одновременно.

Дополнительным сигналом для проверки служит средняя зарплата в организации на треть ниже отраслевого уровня.

Читайте также: Стало известно о шокирующей доле ИИ-текстов в дипломах вузов