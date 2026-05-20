Раскрыт заработок подростков в России

Молодые россияне нередко в свободное от учебы время устраиваются на подработки. О сферах деятельности и доходах подростков сообщила НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

«Чаще всего в свободное от учебы время подростки работают сотрудниками общепита, продавцами, курьерами, промоутерами, а также аниматорами. Для соискателей с 14 лет доступны позиции продавцов и кассиров, специалистов клиентского сервиса и кол-центров, курьеров и сборщиков заказов, работников заведений общественного питания», — сказала специалист.

Работая официантом в Москве, подростки могут получать 9 тысяч рублей в день. На позиции садовника-озеленителя столичным подросткам готовы платить от 70 тысяч рублей в месяц. В Тамбове и Орле курьерам предлагают три тысячи рублей в день. Как отметила Голованова, еще есть вакансии упаковщика, культурных организаторов, организатора мероприятий, где зарплаты варьируются в зависимости от региона от 30 до 60 тысяч рублей в месяц. Стажер-помощник повара может заработать до 34 тысяч в месяц, такие вакансии популярны, например, в Геленджике, добавила она.

Ранее стало известно, что наиболее востребованными для российских подростков в возрасте от 16 до 18 лет стали вакансии операторов кол-центров. На втором месте оказались грумеры, а на третьей — помощники официантов.