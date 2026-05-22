Пока рубль дорогой: стоит ли сейчас покупать доллары

Эксперт Андрей Смирнов из «БКС Мир инвестиций» не считает покупку наличной валюты с расчётом на ослабление рубля разумной инвестиционной идеей.

За период с 20 марта по 20 мая официальный курс доллара снизился примерно на 16% — с 84,84 до 71,29 рубля, сообщает ИА DEITA.RU.

На внебиржевом рынке накануне был зафиксирован минимальный уровень с февраля 2023 года — 70,08 рубля. Юань на Московской бирже за два месяца подешевел на 17,48%, опустившись с 12,47 до 10,29 рубля.

По мнению Смирнова, после столь заметного снижения курсов иностранных валют стоит рассмотреть приобретение валютных и квазивалютных инструментов в ожидании смены тренда. К таким инструментам относятся депозиты в валютах дружественных стран (например, в юанях или дирхамах ОАЭ), валютные облигации российских эмитентов, замещающие облигации, фьючерсы на валюту, а также золото, стоимость которого привязана к доллару.

Россиянам дали совет на фоне снижения курса доллара

При этом эксперт подчёркивает, что покупка наличной валюты целесообразна только для практических нужд, а не как инвестиция. Продавать доллары, по словам Смирнова, также не имеет смысла, если только нет срочной потребности в рублях.