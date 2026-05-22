Россиян предупредили о скрытой угрозе для кошельков

Лидер партии «Справедливая Россия», депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что продукты питания могут подорожать из-за роста цен на топливо. Об этом он рассказал News.ru.

Миронов сказал, что с начала 2026 года бензин в России подорожал почти на четыре процента. Он отметил со ссылкой на данные Росстата, что литр АИ-95 стоит уже почти 70 рублей, и цена продолжает расти из-за летнего пика спроса.

Депутат добавил, что весенний запрет на экспорт бензина немного помог рынку, но на дизельное топливо это ограничение не подействовало. При этом из-за кризиса на Ближнем Востоке мировые цены на дизель выросли. Миронов отметил, что российские компании начали активно продавать дизель за границу, после чего оптовые цены внутри страны подскочили на 14 процентов.

«Нужен закон об ограничении цен на топливо уровнем инфляции: прозрачные, общие для всех правила», - заявил депутат.

Россиянам дали совет на фоне снижения курса доллара

В конце апреля стало известно, что Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заключат соглашения с нефтяными компаниями о мерах по стабилизации и развитию внутреннего рынка нефтепродуктов. Эти договоренности будут регулировать объемы обеспечения внутреннего рынка моторного топлива, а также розничные цены на бензин и дизель в 2026 году с учетом ожидаемого уровня инфляции.