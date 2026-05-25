Озвучены неожиданные расходы российских фрилансеров

Платные подписки на искусственный интеллект, доставка готовой еды и попытки спастись от выгорания стали главными статьями расходов для российских фрилансеров. При нерегулярных заработках многие замечают, что потратили лишнее, только когда банк присылает уведомление или кончаются деньги, выяснили аналитики финтех-компании ЮMoney. Итоги опроса публикуют «Известия».

Постоянно подрабатывают на фрилансе 20% опрошенных, еще 15% работают на себя, но не используют этот термин. Перейти на свободную занятость планируют 13%, рассматривают такую возможность 11%, а совмещают обе формы 8%. Полностью вне «экономики свободного заработка» находятся 33% участников.

Большинство фрилансеров уже не представляют работы без искусственного интеллекта. Регулярно платят за ИИ-сервисы 51% опрошенных, причем каждый четвертый (24%) тратится на них ежедневно. Нейросети для них — не роскошь, а способ сэкономить время и повысить эффективность. Треть используют ИИ для всех задач подряд, остальные — выборочно: для текстов, дизайна, переводов, кода или видеомонтажа. Бесплатными версиями довольствуются только 31%.

Шесть из десяти фрилансеров работают из дома. На этом фоне заметно выросли траты на восстановление: 11% стали больше платить за психологов, спорт и массаж, по 10% — за плавание и витамины. Доставка еды вошла в привычки 60% респондентов, из них почти четверть заказывают ее ежедневно, а 40% готовят сами.