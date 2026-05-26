Эксперимент по взысканию долгов за ЖКУ будет продлен

Эксперимент по онлайн-взысканию долгов за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) предполагается продлить еще на полтора года. В системе собираются опробовать механизм направления должникам через портал "Госуслуги" уведомлений, которые стимулируют их не доводить дело до суда.

Эксперимент был запущен прошлым летом. Он проходит в 19 регионах (Северная Осетия, Удмуртия, Приморский, Ставропольский края, Амурская, Астраханская, Владимирская, Воронежская, Липецкая области и ряд других). Предполагалось, что эксперимент завершится 30 июня, но минстрой предложил отсрочить его финал до конца 2027 года (проект постановления об этом представлен на общественное обсуждение).

При эксперименте предполагается отработать взаимодействие государственных информационных систем при подаче коммунальщиками документов о взыскании задолженности мировым судьям. Имеются в виду государственная информационная система ЖКХ (ГИС ЖКХ), портал "Госуслуги", система "Правосудие", "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере".

Однако в ходе эксперимента выяснилось, что для сокращения нагрузки на судебную систему и для стимулирования погашать задолженность в досудебном порядке целесообразно направлять должникам досудебные уведомления. Через портал "Госуслуги" им можно сообщать о наличии долгов и о возможном ограничении предоставления коммунальных услуг, если долги не будут погашены. Кроме того, стоило бы подключить к процессу ГИС, где фиксируется оплата госпошлины за подачу заявления судье.

Чтобы добавить эти опции и отработать взаимодействие систем, эксперимент и предлагается завершить на полтора года позже.

В целом механизм, который отрабатывается в эксперименте, должен способствовать погашению задолженности за ЖКУ в досудебном порядке, уменьшить нагрузку на судебную систему, существенно сократить время рассмотрения дел о взыскании задолженности и сократить собственно долги за ЖКУ, отмечает минстрой в пояснительной записке к проекту документа.

В последние годы организации ЖКХ не могут напрямую получить информацию о должниках из Росреестра. Если персональные данные жителя неизвестны, запросить их в Росреестре могут судьи. И только после получения сведений начинается собственно судебная работа по взысканию долгов. Это сильно затягивает процедуру.

В рамках эксперимента предполагается автоматизировать процесс. Организации отрасли могут обращаться не в суд, а в ГИС ЖКХ за услугой формирования и направления заявления на вынесение судебного приказа. Система самостоятельно делает запросы в Росреестр, направляет уведомление должнику, собирает информацию и передает готовый пакет документов в судебную систему ГАС "Правосудие". При этом не допускается разглашение персональных данных собственника до момента вынесения приказа мировым судьей.

Жителю сообщат о долгах по квартплате и о возможном отключении коммунальных услуг

Эксперимент не предполагает разработки, внедрения или тестирования непосредственно процедур списания задолженности в электронной форме, отмечала пресс-служба минстроя.

Взаимодействие с гражданами также носит исключительно информационный характер. Эксперимент направлен на автоматизацию рабочих процессов и информационного взаимодействия между госсистемами и органами власти, а также автоматизацию запросов и уведомлений для информирования собственников без привязки к месту регистрации.

Одна из проблем при этой схеме взыскания долгов в том, что не все собственники регистрируют недвижимость в Росреестре (они могут купить ее, но не сообщить об этом в ведомство) и не у всех есть аккаунт на портале "Госуслуги", отмечает директор направления "Городское хозяйство" фонда "Институт экономики города" Ирина Генцлер. Кроме того, здесь есть некоторый перевес в сторону коммунальных организаций - жители могут оказаться беззащитны перед системой, им придется проходить судебные разбирательства, чтобы доказывать, что их вины нет (например, если были сделаны неверные начисления, собственник давно сменился и т. п.). Одной из целей эксперимента может быть как раз выяснение доли жителей, которую может охватить такой механизм, а также количества спорных ситуаций, считает Генцлер.