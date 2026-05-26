Как восстановить неучтенный стаж для пенсии

Периоды трудовой деятельности, которые по каким-либо причинам не были отражены в трудовой книжке или не учтены при формировании пенсионного стажа, могут быть восстановлены.

Для этого гражданину необходимо обратиться в Социальный фонд России с соответствующим заявлением и пакетом подтверждающих документов, сообщает ИА DEITA.RU.

Об этом рассказала РИА Новости профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова. Первым шагом, по словам эксперта, должно стать получение выписки из индивидуального лицевого счёта.

В этом документе аккумулируется вся информация о трудовой биографии гражданина, а также о социально значимых периодах, которые уже были учтены при расчёте стажа и пенсионных прав. Если после изучения выписки обнаруживаются пропуски или неточности, необходимо инициировать процедуру корректировки данных.

Для восстановления неучтённых периодов работы требуется подать заявление в территориальное отделение Соцфонда и приложить к нему документы, подтверждающие факт трудовой деятельности. К таким документам относятся трудовые договоры, выписки из приказов о приёме и увольнении, расчётные листки или зарплатные ведомости, а также, при наличии, записи в трудовой книжке. Особое значение имеют архивные справки, если предприятие, на котором работал гражданин, прекратило существование.

Профессор напомнила, что понятие пенсионного стажа охватывает все периоды официальной занятости. К ним относятся как трудовой стаж, сформированный до 2002 года (в том числе в советский период, когда система персонифицированного учёта и страховых взносов ещё не действовала), так и страховой стаж, который учитывается после реформирования пенсионной системы.

Важно отметить, что в страховой стаж включаются не только годы работы, но и социально значимые периоды, когда человек не был трудоустроен по объективным причинам. К таким отрезкам относятся служба в армии, периоды получения пособия по безработице, уход за ребёнком до полутора лет или за инвалидом первой группы.

За каждый из этих периодов гражданину начисляются пенсионные баллы, которые впоследствии влияют на размер страховой пенсии. Эксперт подчеркнула прямую зависимость между продолжительностью стажа и количеством индивидуальных пенсионных коэффициентов (баллов), которые являются основой для расчёта будущей пенсии.

Ошибки в учёте стажа могут возникать по разным причинам: от технических сбоев в информационных системах СФР до некорректной передачи данных работодателем или отсутствия сведений о работе в архивах.

В случае отказа ведомства включить определённый период в стаж гражданин имеет право обжаловать решение фонда в досудебном или судебном порядке. Своевременная проверка лицевого счёта и оперативное предоставление подтверждающих документов позволяют избежать потерь при назначении пенсии и обеспечить максимально точный расчёт пенсионных прав.