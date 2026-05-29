Часть россиян в июне получат пенсии досрочно

Часть пенсий в июне выплатят досрочно в связи с Днем России, выплаты на банковские счета за выходные 12-14 июня поступят до 11-го числа включительно.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Соцфонда.

"В связи с празднованием Дня России часть пенсионеров заранее получит пенсию в июне. Выплаты на банковские счета за длинные выходные 12-14 июня будет перечислена до 11 июня включительно. Досрочная доставка коснется всех видов пенсии, включая страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что если вместе с пенсией приходят другие выплаты Соцфонда, то они также будут заранее перечислены на счет, все средства придут автоматически.

Кроме этого, почтовые отделения в большинстве регионов страны также досрочно доставят выплаты за праздничное 12 июня. Пенсии за 13 и 14 июня выплачиваются в соответствии с графиком работы почты, добавили в фонде.

Праздничные выходные не затрагивают выплату детских пособий. Все семьи получат средства в привычные даты, сообщили в пресс-службе.

Большинство пособий банки перечислят 3 июня. Семьям, получающим ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до 3 лет, средства будут перечислены по стандартному графику 5 июня. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих родителей поступит 8 июня, сообщил фонд.