Кандидатам без опыта стали платить в два раза больше

Аналитики сервиса по поиску работы HeadHunter (HH) заявили, что кандидатам без опыта работы стали платить в два раза больше. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По информации аналитиков, такой рост произошел с 2022 года. К примеру, медианная предлагаемая зарплата увеличилась с 40 800 до 67 800 рублей, а максимальная выросла с 80 200 до 157 000 рублей. Минимальная зарплата тоже выросла — с 23 800 до 39 500 рублей.

Эксперты рассказали, что это можно объяснить несколькими причинами. Главным фактором назвали острый дефицит работников. Кроме того, старый опыт работы начинает терять свою ценность из-за технологического прогресса.

«Сегодня технологии меняются очень быстро — каждый год появляются новые программы, станки, инструменты. Выпускник, который только что разобрался с современным оборудованием или нейросетями, иногда полезнее для компании, чем человек с 10-летним стажем, но работающий по старинке», — объяснил ведущий эксперт института фундаментальных проблем социо-гуманитарных наук НИЯУ МИФИ Яков Якубович.

В качестве еще одной причины эксперты назвали повышение МРОТ. Это также вынуждает работодателей указывать более высокие цифры в вакансиях.

