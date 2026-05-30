Названы главные финансовые ловушки

Нелегальное кредитование в криптовалюте, современные финансовые пирамиды и чёрные кредиторы являются сегодня наиболее распространёнными финансовыми ловушками, рассказал эксперт платформы «Мошеловка» Народного фронта Галактион Кучава.

Об этом Кучава сообщил РИА Новости.

По его словам, в криптозаймах мошенники выдают средства в цифровых активах, а затем блокируют счета или взимают грабительские комиссии.

Второй по массовости угрозой остаются финансовые пирамиды. Они превратились в сложные псевдоинвестиционные проекты, маскирующиеся под легальные инструменты и обещающие фантастическую доходность.

Также растёт число подпольных чёрных кредиторов — нелегальных микрофинансовых организаций, действующих вне правового поля и способных применять криминальные методы взыскания долгов.

«Аферисты создают сложные псевдоинвестиционные проекты, маскируясь под легальные финансовые инструменты, и обманывают граждан, обещая фантастическую доходность», — уточнил Кучава.

Ранее в Москве задержали 19-летнего местного жителя, которого подозревают в пособничестве телефонным мошенникам по делу о хищении сейфа у семьи.