Чубайс остался без пенсии

Пенсию бывшего главы корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса будут списывать для погашения долга перед этой организацией. Об этом сообщил Mash.

Речь идет о сумме в размере 450 тысяч рублей. Это означает, что теперь покинувший Россию политик сможет рассчитывать лишь на московскую пенсию — 18 971 рубль.

Счет Чубайса, на который поступали эти выплаты, был арестован сразу после того, как суд принял решение о взыскании с экс-руководителя «Роснано» (и еще нескольких бывших топ-менеджеров) 5,5 миллиарда рублей. Суммарно после того, как Чубайс перебрался в Израиль, на этом счету накопилось 14 миллионов рублей.

Отмечается, что инициатором иска выступила группа «Роснано», представители которой настаивали на том, что корпорация понесла ущерб из-за проекта школьного планшета Plastic Logic, который так и не вышел на рынок.

В мае Чубайс заявил, что за последние полтора года в отношении его бывших коллег было возбуждено множество дел, сопровождавшихся обысками, арестами, допросами и крупными имущественными исками. По его словам, все обвинения в адрес бывших топ-менеджеров не имеют под собой законных оснований и являются «издевательством над правом».