Стало известно об изменениях для самозанятых

В Госдуме предложили правительству продлить специальный налоговый режим для самозанятых до 2035 года, а годовой лимит дохода повысить с 2,4 до 3 миллионов рублей уже с 2027-го. Об этом пишут «Известия».

Автор инициативы, первый зампред комитета ГД по контролю Дмитрий Гусев заявил, что действующий порог, установленный в 2019 году, не учитывает накопленную инфляцию, превысившую 68%. По его словам, если лимит не менять годами, часть людей просто выталкивают из удобного и прозрачного режима.

Эксперты уточняют: с учётом реального роста цен справедливый потолок должен составлять 4 миллиона рублей, а нынешнее повышение лишь частично компенсирует подорожание.

По данным ФНС, на конец 2025 года статус плательщика налога на профессиональный доход использовали более 15,4 миллиона человек, а их совокупный доход превысил 3,1 триллиона рублей. Наибольшая концентрация самозанятых — в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.