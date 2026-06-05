Россиянам рассказали, куда вложить миллион рублей

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал о том, куда можно вложить миллион рублей в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время Петербургского международного экономического форума Греф заявил, что самым доходным инструментом для инвестирования подобной суммы является банковский депозит. По его словам, эта ситуация сохраняется даже с учетом снижения ставки.

«Мы подводим итоги каждый год самых успешных и широких инвесторов и смотрим инвесторов внутри банка, членов правления и всего руководства банка. На десятилетнем горизонте, на пятилетнем горизонте и на трехлетнем горизонте – везде победили консерваторы», — заявил он.

Ранее Греф назвал Россию одной из лидеров по развитию искусственного интеллекта.