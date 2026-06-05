Путевки в детские лагеря подорожали

О повышении цен на детский отдых отчитались губернаторы Хабаровского края, Смоленской, Омской, Калининградской, Вологодской и Сахалинской областей. Сильнее всего цена на путевку в летний лагерь за год выросла не в Краснодарском крае, как можно было ожидать, а в Омской области — на 21%: с 33 тысяч до 40 тысяч рублей.

Немногим меньше рост цены в Калининградской и Смоленской областях — на 20% и 18% соответственно. Самый маленький прирост у Хабаровского края — 7%: в прошлом году детская путевка в среднем стоила 56500, этим летом — 60500 рублей. Цену считали за стандартную путевку длиной в 21 день.

Но, скорее всего, в отчетах губернаторов речь шла о субсидированных поездках, рыночная стоимость путевки в лагерь вдвое выше, указывает председатель Ассоциации детских лагерей Краснодарского края, руководитель компании «Резорт-Юг» Артем Гаврилов:

Артем Гаврилов, председатель Ассоциации детских лагерей Краснодарского края, руководитель компании «Резорт-Юг»:

«Детский отдых нельзя рассматривать отдельно от всей экономики. Если выросла цена на трансфер, на питание, на услуги, на материалы, она не может не вырасти и на отдых. 7% — это, по-моему, адекватный, закономерный итог. Если 21% комментировать, речь точно идет не о Краснодарском крае. Например, в Анапе с 2024 года цены не повышали. Детские здравницы возвращают клиента и продают путевки по ценам 2024 года. Средняя цена в хороший лагерь — примерно 3500 рублей в день. Умножаем на 21 день — получится цена путевки в хорошем лагере на первой полосе с бассейном. В Туапсе если в начале года и повышали цены, то сейчас этого не делают. И повышение цен там тоже 5-8%. А если говорить о большем проценте, нужно понимать, что есть ряд субъектов Российской Федерации, в которых цена на путевку составляет 1500 рублей в день. Это очень давно не рыночная цена, это региональная цена. Обычно она добивается сверху либо родительскими взносами, либо какими-то дополнительными компенсациями. Если в регионах, где цена была 1500 рублей в день, стала 1900, это все еще не рыночная цена, но статистически цена увеличилась довольно значительно».

По словам Артема Гаврилова, на сайтах самих детских лагерей цены выше. Сделать такие поездки доступнее помогут только субсидии со стороны государства. Но родители сами нашли выход. Например, покупают короткую смену: вместо 21 дня — семь или десять. Продолжает жительница Москвы, мама 11-летнего ребенка Светлана:

«Цены в Подмосковье приблизились к ценам на побережье прошлого года, поэтому сейчас выбрали августовскую смену в Жаворонках. Это в Одинцове. На неделю как раз. Наверное, еще важно смотреть на то, насколько ребенок готов к лагерю. Если он не сильно готов, может быть, неделя — это даже лучший формат, особенно если ребенок маленький, он может попроситься домой. Это программа английского языка, одна из премиум-площадок с точки зрения проживания, очень комфортная, там шведский стол, близко от Москвы».

Стоимость отдыха в этом лагере в Подмосковье — 150 тысяч за десять дней. Цены неизбежно приходится повышать по ряду причин, но, чтобы не потерять спрос, бизнес делает это осторожно, отмечает основатель и гендиректор сети образовательных лагерей Enjoy Camp Александр Медведев:

Александр Медведев, основатель и гендиректор сети образовательных лагерей Enjoy Camp:

«Рост стоимости путевки связан с себестоимостью питания, зарплатой педагогов и вожатых, арендой площадок, транспортом, медициной. По моим наблюдениям, за последний год лагеря подорожали незначительно — на 5-10%. Видно, что спрос упал, лагеря удерживают стоимость. Но я говорю в первую очередь именно про коммерческий сегмент. Если брать сегменты, где работают через субсидии, где есть дотации от государства, мне сложно сказать, какой тут рост стоимости путевки. Коммерческие подорожали именно за счет стоимости питания, издержек, связанных с эксплуатацией. Но, действительно, путевки сейчас довольно дорогие. Средняя стоимость путевки находится в диапазоне от 70 тысяч до 150 тысяч рублей. Хорошие программы стоят ближе к 80-100 тысячам рублей. Это если говорить про Подмосковье. Также мы видим, что стало больше лагерей, которые стали делать более короткий формат — семь-десять дней».

По словам Александра Медведева, рынок детского отдыха становится гибким под давлением цен и под запрос родителей формирует короткие смены. Но специалисты считают, что за неделю ребенок не успевает адаптироваться в лагере и получить, например, терапевтический эффект. Однако, по мнению участников рынка, короткие путевки лучше, чем их полное отсутствие, и спрос на них будет расти.