Названы подозрительные для банка переводы

Адвокат Ольга Власова рассказала, что резкое отличие перевода от привычных операций может привести к блокировке счёта.

В беседе с Lenta.ru она объяснила, что банки проверяют операции по антиотмывочному законодательству и закону о национальной платёжной системе.

Чтобы снизить риск вопросов, Власова посоветовала указывать цель перевода в комментарии и сохранять документы о происхождении денег.

По словам адвоката, при сделках с автомобилем или недвижимостью пригодятся договоры, а при займе — расписка. Риск также повышают активные бизнес-операции через личный счёт, частая смена банков и переводы через несколько счетов за короткое время, добавила эксперт.

Бывший финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков Павел Медведев в беседе с НСН рассказал, что россиянам стали чаще отказывать в процедуре банкротства из-за возросшего числа случаев мошенничества.