О будущем карт рассказал генеральный директор Национальной системы платежных карт Дмитрий Дубынин, сообщает ИА DEITA.RU.

Стало известно, будут ли введены какие-либо меры, касающиеся банковских карт Visa и Mastercard, выпущенных российскими финансовыми учреждениями до 2022 года.

Как сообщил глава НСПК Дмитрий Дубынин, на данный момент конкретные даты и окончательный вид возможных мер не определены - сейчас активно обсуждается данный вопрос. Национальная система платежных карт придерживается следующей позиции: на первоначальном этапе было крайне необходимо обеспечить бесперебойную работу карт ушедших международных платежных систем.

Это помогло смягчить последствия для населения и гарантировать стабильность внутренних транзакций. Тем не менее, в настоящее время продолжать поддерживать их функционирование нецелесообразно.

Пластиковые карты подвержены естественному износу: стирается магнитная полоса, повреждается сам пластик. Важнейшим же аспектом является тот факт, что сертификаты безопасности для чипов этих карт больше не обновляются, хотя мы, разумеется, гарантируем текущий уровень защиты совершаемых операций.

Дубынин считает, что карты международных платежных систем следует как можно скорее вывести из обращения. У граждан уже есть карты "Мир", и они активно ими пользуются. Платежная система демонстрирует рост, предлагая новые проекты и услуги. Необходимо принять окончательное решение и положить конец этой дискуссии. Об этом сообщает "Российская газета".