В России сильно подешевели два продукта

В мае зафиксировано снижение цен на несколько продуктов. Сильнее всего подешевели огурцы и помидоры, следует из данных Росстата.

© Lenta.ru

«В мае снизились цены на отдельные виды плодоовощной продукции: помидоры (-27,1 процента), огурцы (-25,9 процента)», — говорится в сообщении ведомства. Кроме того, на 12,2 процента подешевел сладкий перец, на 3,7 процента — апельсины, на 3,1 процента — бананы.

В то же время на некоторые овощи наблюдался рост цен. Сильнее всего подорожала белокочанная капуста — на 10,6 процента. Цена на репчатый лук выросла на 6,8 процента, на столовую свеклу — на 5,5 процента.

Ранее Росстат сообщил, что среднемесячная номинальная зарплата россиян за 15 лет, в период с 2010 по 2025 год, выросла почти в пять раз — с 21 тысячи до 100 тысяч рублей.