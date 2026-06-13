Самым подешевевшим в мае продуктом стали помидоры

Помидоры стали самым подешевевшим за май продуктом в России. Средние цены на них снизились почти на 21%, сообщили в «Руспродсоюзе».

Также в рейтинг наиболее подешевевших за месяц продуктов вошли огурцы и куриные яйца — их стоимость упала на 16,5% и 7,1% соответственно, пишет РИА Новости.

Ранее на этой неделе Росстат отчитался о динамике цен на отдельные виды продуктов по итогам мая 2026 года. Наиболее заметное удешевление зафиксировано среди овощей.

Так, за месяц стоимость огурцов сократилась на 25,9%, а помидоров — еще сильнее, на 27,1%. Сладкий перец тоже потерял в цене, хотя и не так резко: минус 12,2% к апрельским показателям. Среди фруктов снижение оказалось скромнее. Цены на апельсины опустились на 3,7%, бананы — на 3,1%. При этом белокочанная капуста и репчатый лук подорожали: их рост составил 10,6% и 6,8% соответственно. Мясная продукция показала разнообразие в изменении уровня цен. Говядина, курятина и индейка прибавили незначительно — 0,6% и 0,4%. Свинина (исключая бескостные куски) стала немного доступнее: минус 0,9%. В категории рыбных товаров и морепродуктов выросли расценки на замороженную рыбу. Разделанная прибавила 1,7%, неразделанная — 1,3%.