Россияне бросились за наличными рублями

Если последние десять лет в России росла доля безналичных расчетов, то в настоящее время этот тренд пошел в обратную сторону. Об этом заявил генеральный директор «Платформы ОФД» Дмитрий Батюшенков. Его процитировали «Известия».

По его словам, в начале прошлого года на карты и другие электронные способы оплаты приходилось 75 процентов покупок. Однако в апреле-мае этого года доля расчетов наличными увеличилась до 30,2 процента против 25 процента годом ранее.

Кроме того, он указал на повышение доли «живых» денег в экономике. Так, по информации Банка России, в апреле объем наличности достиг 20 триллионов, увеличившись за год на 14 процентов. К концу прошлого года жители России держали на руках около 3,3 триллиона рублей.

Что происходит на валютном рынке на неделе с 15 по 19 июня

В мае объем наличных денег в обращении вырос на 381,2 миллиарда рублей. Это значение оказалось максимальным для мая за период с 1995 года.