Аналитик дала совет про способы хранения сбережений

Руководитель направления экспертной аналитики «Банки.ру» Инна Солдатенкова в беседе с РИА Новости заявила, что в нынешних условиях хранение всех средств исключительно на краткосрочных депозитах теряет эффективность.

По ее словам, наиболее разумный подход — распределение накоплений по разным финансовым инструментам.

Она пояснила, что часть средств можно размещать на краткосрочных вкладах для сохранения ликвидности, а часть — фиксировать на более длительные сроки, пока ставки по ним еще не успели полностью снизиться. Аналитик также отметила, что пользователи все чаще рассматривают облигации, металлы и покупку иностранной валюты как способы диверсификации сбережений.

Астафьев: хранение сбережений в наличных долларах утратило смысл

На заседании 19 июня Банк России смягчил денежно-кредитную политику (ДКП) на 25 базисных пунктов, хотя рынок ожидал более решительных мер.