В России резко вырос спрос на доллары

С начала 2026 года курс доллара к рублю снизился на 10,2 процента, и на этом фоне спрос на покупку валюты резко вырос, заявили в финансовом маркетплейсе «Банки.ру». В беседе с «Лентой.ру» специалисты организации отметили, что в мае количество заявок на обмен увеличилось почти в пять раз по сравнению с апрелем и более чем в 12 раз по сравнению с январем.

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«Динамика валют с начала года формировалась под влиянием совокупности факторов, включая смягчение денежно-кредитной политики, инфляционные ожидания, ситуацию на сырьевых рынках и геополитический фон. Частным инвесторам важно учитывать не только текущие уровни курсов, но и волатильность валют и собственные цели — от краткосрочных операций до долгосрочного хранения сбережений», — отметила руководитель направления экспертной аналитики «Банки.ру» Инна Солдатенкова.

По данным исследования, курс евро за тот же период ослаб на 9,5 процента, китайского юаня — на 7,9 процента. При этом доллар оказался наименее волатильной валютой, а евро — самой нестабильной. В структуре спроса доллар лидирует, однако его доля постепенно снижается: в январе на него приходилось 78 процентов запросов, в мае — 68 процентов. Интерес к евро, напротив, устойчиво растет — с 16 процентов в январе до 24 процентов в мае. Доля юаня поднималась с 1 процента в январе до пиковых 11 процентов в марте, после чего опустилась до 6 процентов в мае, отмечают специалисты.

Ключевой причиной обмена валюты 44 процента опрошенных назвали желание выгодно купить или продать валюту, 33 процента — подготовку к зарубежным поездкам, 20 процентов следят за курсами из общего интереса к экономике, а 9 процентов используют валюту для накоплений. Изменился и профиль операций: если в январе почти 59 процентов заявок приходилось на суммы свыше миллиона рублей, то в мае более 90 процентов заявок ограничивались суммой до 100 тысяч рублей. Это говорит о переходе пользователей от разовых крупных операций к более гибкой стратегии с распределением покупок во времени и реагированием на колебания курсов.

Ранее сообщалось, что в ходе торгов в четверг, 25 июня, аналог курса доллара на Мосбирже подорожал более чем на процент и впервые с 21 апреля превысил отметку в 76 рублей. На максимуме инструмент, запущенный в феврале этого года, доходил до 76,4 рубля. Торговать американской валютой напрямую на российской бирже невозможно из-за санкций, но такой аналог позволяет совершать операции с парой «доллар США — российский рубль», не приводящей к его покупке.