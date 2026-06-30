Раскрыт размер средней зарплаты в Москве

Средняя заработная плата в Москве в 2026 году достигла 219,6 тыс. рублей. За последние пять лет средняя зарплата в столице выросла более чем на 103 тыс. рублей. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

По итогам марта 2026 года среднемесячная номинальная зарплата в Москве увеличилась более чем на 30 тыс. рублей. В среднем по России номинальная заработная плата составляет 113 654 рубля.

Наиболее заметный рост заработных плат в годовом выражении в марте зафиксирован в Калужской и Магаданской областях. В Калужской области показатель вырос на 31%, в Магаданской на 23%. В число регионов-лидеров также вошла Республика Алтай, где средняя зарплата увеличилась на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее госкорпорация «Роскосмос и крупнейший российский сервис по поиску работы обнародовали дебютный рейтинг российских вузов, отражающий уровень доходов выпускников 2020 2025 годов, трудоустроенных в IT‑отрасли. В аналитическую выборку включили 85 университетов из 39 городов как государственные, так и частные, среди которых представлены как классические, так и узкопрофильные технические учебные заведения.

До этого аналитики выяснили, что преподаватели физики зарабатывают больше всех среди репетиторов в России. В среднем за месяц их доход превышает 80 тысяч рублей. Такие данные были получены по итогам первых пяти месяцев 2026 года. Вторую строчку рейтинга заняли преподаватели информатики с доходом 78,3 тысячи рублей в месяц. Замыкают тройку лидеров репетиторы по английскому языку в среднем они получают 74,3 тысячи рублей.