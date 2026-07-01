Кофе значительно подешевеет к концу 2026 года

К концу 2026 года стоимость кофейных зерен на глобальных биржах может сократиться на 15–30% относительно рекордных отметок предыдущего двухлетнего периода. Такой диапазон озвучил Ярослав Кабаков, директор по стратегическому развитию в ИК «Финам», передает агентство «Прайм».

По словам эксперта, тонна робусты в перспективе ближайших месяцев будет торговаться в коридоре 3–4,5 тыс. долларов. Это означает откат к уровням, которые почти на треть ниже максимумов, зафиксированных в 2024–2025 годах.

Предпосылками для удешевления сырья аналитик называет восстановление баланса спроса и предложения. Предшествующий всплеск цен был спровоцирован аномальной засухой в двух крупнейших регионах-производителях — бразильском и вьетнамском, что ударило по объему собранного урожая.

Также сообщается, что в 2026 году ситуация меняется: сельхозпроизводители анонсируют рост сборов. Бразилия, в частности, готовится к исторически высокому урожаю в рамках предстоящего сезона 2026–2027 годов.

По словам Кабакова, «рыночное напряжение постепенно сходит на нет, что открывает путь для нисходящей динамики». С января робуста потеряла в цене 8,8%, опустившись до отметки 3,6 тыс. долларов за тонну.