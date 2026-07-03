Курс доллара в России упал по итогам недели

Банк России установил на 4-6 июля официальный курс доллара на уровне 77,23 рубля, снизив его на 70 копеек. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

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За неделю доллар подешевел на сопоставимые 52 копейки, хотя во вторник и среду находился на уровнях примерно на рубль превышающих итоговый.

Официальный курс евро понизили на 68 копеек, до 88,03 рубля, что тоже близко к корректировке по итогам пяти торговых дней, за которую европейская валюта упала на 65 копеек.

Таким образом, рубль продемонстрировал стабильность на этой неделе после того, как просел на прошлой до многомесячных минимумов.

По словам зампреда Центробанка Алексея Заботкина, текущий курс рубля находится вблизи среднего уровня за год, поэтому нельзя говорить о его укреплении или ослаблении. «Большую часть последних 12 месяцев курс рубля к доллару был в диапазоне от 75 до 85 рублей за доллар. Сейчас он где-то 77-78 рублей, грубо — вблизи середины этого диапазона», — отметил в пятницу он.