Накопительные пенсии россиян увеличатся

С 1 августа в России проведут перерасчет накопительных пенсий. Для большинства пенсионеров выплаты увеличатся на 17,3 процента, а для отдельных категорий граждан — на 19,3 процента. Об этом ТАСС заявила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина..

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«Для тех, кто откладывал добровольно — через софинансирование, материнский капитал или самостоятельно вне программы софинансирования, — 19,3 процента», — отметила Стенякина.

Повышение накопительных пенсий на 17,3 процента рассчитано с учетом доходности от инвестирования пенсионных накоплений по итогам 2025 года, которая более чем в три раза превысила инфляцию. Перерасчет будет произведен автоматически и затронет около 136 тысяч человек — подавать заявление не потребуется.

Ранее российским пенсионерам рассказали о способах получить прибавку к пенсии в августе.