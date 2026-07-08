Темпы роста пенсий в России оценили

За последние десять лет средняя пенсия в России выросла вдвое. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистические данные.

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Если в мае 2016 года средний размер назначенной пенсии составлял 12,4 тысячи рублей, то спустя десять лет — 25,4 тысячи. За последние 12 месяцев показатель увеличился на 8,3 процента.

Несмотря на заметный прирост соцвыплат за последние десять лет, пенсии значительной части россиян остаются на достаточно низком уровне, сходятся во мнении эксперты. На этом фоне пожилым гражданам выгоднее продолжать трудиться даже по достижении пенсионного возраста, отмечала доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

При этом социальные выплаты могли бы быть значительно выше, если бы власти не заморозили пенсионные накопления граждан в 2014 году, сетовали в НПФ «Будущее». На эту меру правительству пришлось пойти ради покрытия дефицита Пенсионного фонда России (ПФР, нынешнего Соцфонда). Если бы не заморозка, констатировали эксперты, прибавка к соцвыплатам трудоустроенных граждан сейчас могла бы достигать 30 процентов к нынешним 25 тысячам рублей.