Мошенники взялись за россиян с достатком

Аферисты взялись за богатых россиян. Они придумали новую схему с инвестициями.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка", преступники под видом известных страховых компаний предлагают россиянам заключить договоры накопительного страхования жизни. Гражданам обещают фантастические доходы.

В итоге люди остаются без своих средств. Россиянам рекомендуют перед подписанием документов проверять лицензию любой страховой или финансовой компании на официальном сайте Банка России.