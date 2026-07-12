На Украины подорожали хлеб, рыба и услуги ЖКХ

Украина сталкивается с устойчивым повышением цен, которое уже ощущают все граждане. За минувший год стоимость товаров и услуг в среднем увеличилась на 7,2%. Если исключить сезонные колебания, то реальный рост составляет 8,1%.

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По данным украинских телеграм-каналов, этот тренд только набирает обороты: за первые шесть месяцев текущего года инфляция составила 5,7%.

Наиболее сильно ударил по бюджету рост стоимости продуктов питания. Хлеб и подсолнечное масло, являющиеся базовыми продуктами, подорожали более чем на 15% за год. Цены на рыбу выросли почти на 22%. Отдельного внимания заслуживает ситуация с коммунальными услугами: за один месяц тариф на водоснабжение увеличился на 15,3%.