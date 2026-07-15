В России подорожал домашний интернет

Тарифы на домашний интернет в России заметно ускорились. В первой половине 2026 года они выросли в среднем на 8-10%, а по отдельным оценкам — до 20% в зависимости от региона и провайдера. Для сравнения: за весь 2025 год рост составлял лишь 5-7%. Крупные операторы тоже не остались в стороне.

«Ростелеком» поднял часть тарифов примерно на 50-60 рублей, «Эр-Телеком» — примерно на 100 рублей. Где-то дорожают архивные планы, где-то появляется плата за подключение, которое раньше было бесплатным.

Причины, по данным «Известий», такие: оборудование и электроэнергия дорожают, растут зарплаты, аренда инфраструктуры и расходы на модернизацию сетей.

Дополнительную нагрузку дал и весенний сезон ограничений мобильного интернета — пользователи массово пересели на домашний Wi-Fi, а провайдерам пришлось переваривать выросший трафик.

Заодно закончилась эпоха, когда фиксированный интернет можно было годами продавать почти по одной цене. Еще недавно базовый тариф стоил 400-500 рублей в месяц, теперь в некоторых городах речь идет уже о заметно больших суммах. Хотя у небольших региональных операторов пока еще можно найти предложения за 400-600 рублей.

Минцифры и ФАС заявляют, что следят за обоснованностью повышения цен и готовы проводить проверки. Но участники рынка предупреждают: во втором полугодии тарифы могут прибавить еще 12-15%, если вырастут расходы на доступ к инфраструктуре.

Есть и более спокойный прогноз: поскольку большинство желающих уже подключились к ШПД, темпы роста могут замедлиться.

Но общая картина понятна уже сейчас: домашний интернет больше не стоит на месте. Особенно в квитанции.