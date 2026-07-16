«Супер Эль-Ниньо» разгоняет рост цен на продукты

Всемирная метеорологическая организация предупредила о стремительном формировании мощного Эль-Ниньо в Тихом океане. К осени температурная аномалия воды может превысить +2 °C, что изменит распределение осадков по всему миру. Как следствие, сельское хозяйство столкнется с засухами в одних регионах и наводнениями в других, что напрямую отразится на стоимости продовольствия, пишут «Известия».

В зоне риска — рис и сахар. Индия, Таиланд и Вьетнам могут потерять значительную часть урожая из-за дефицита влаги. Если Индия введет экспортные ограничения, мировые цены на рис резко вырастут. Аналогичная ситуация с сахарным тростником: засушливая погода в индийских штатах Махараштра и Уттар-Прадеш сократит производство, а ливни в Бразилии затруднят отгрузки.

Кофе и какао также подорожают. Во Вьетнаме жара ударит по урожаю робусты, в Бразилии дожди могут помешать сбору арабики. В Кот-д’Ивуаре и Гане какао-бобы пострадают от грибковых заболеваний из-за высокой влажности. Запасы сырья в индустрии исчерпаны, что подтолкнет цены вверх.

Австралия рискует потерять часть урожая пшеницы из-за засухи. Это сократит мировое предложение, и импортерам придется перекупать зерно в Северной Америке или Европе с дополнительными затратами на логистику. Пальмовое масло из Индонезии и Малайзии столкнется с дефицитом из-за засухи, но эффект проявится с задержкой — к началу 2027 года. В Южной Америке избыток осадков может парализовать транспортировку сои и кукурузы.

По оценкам специалистов, цены на сельхозсырье могут вырасти на 15,8%. Для России влияние будет менее острым, но возможны локальные засухи в Поволжье и Сибири. При этом снижение урожаев в других странах открывает для РФ возможности для наращивания экспорта. Однако усиление государственного регулирования может лишить фермеров сверхприбылей, необходимых для обновления техники и семян.

«Супер Эль-Ниньо» добавляет давления на мировую инфляцию в условиях дорогой нефти и нарушенной логистики, говорится в материале издания.