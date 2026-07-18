Россиянам рассказали о новом вычете НДФЛ

Право на налоговый вычет по взносам, уплаченным по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни, появится у граждан РФ с 1 сентября 2026 года: льгота охватывает договоры, заключенные начиная с 1 января 2025 года, поэтому те, кто оформил такой полис в 2025 году, уже накапливают базу для будущего возврата, рассказал ТАСС член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин (фракция "Единая Россия").

"С 1 сентября 2026 года начинают действовать поправки в Налоговый кодекс, которые дают гражданам право на налоговый вычет по взносам, уплаченным по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни. Норма встроена в статью 219.2 Налогового кодекса, где собраны вычеты на долгосрочные сбережения. До сих пор в этом перечне значились взносы по программе долгосрочных сбережений, договоры с негосударственными пенсионными фондами и индивидуальные инвестиционные счета третьего типа. Теперь к ним присоединяется страхование жизни, и все 4 инструмента работают внутри общего годового лимита в 400 тыс. рублей", - пояснил он.

Вернуть можно налог по собственной ставке НДФЛ: при ставке 13% это до 52 тыс. рублей в год, на верхних ступенях прогрессивной шкалы возврат достигает 88 тыс. рублей, разъяснил Говырин. "Фактически государство добавляет к доходности полиса ощутимую ежегодную прибавку за сам факт дисциплинированных взносов", - полагает депутат.

Право на вычет сохраняется, если человек выступает выгодоприобретателем не более чем по 3 действующим договорам одновременно, подчеркнул Говырин.

"Законодатель перенес сюда правило, знакомое по инвестиционным счетам, чтобы поддержка доставалась тем, кто действительно копит вдолгую, без искусственного дробления полисов", - пояснил он.

Отдельное улучшение адресовано родителям: с той же даты вырос лимит взносов в пользу детей, и к вычету можно заявить до 500 тысяч рублей вместо прежних 400 тысяч, рассказал парламентарий.

"Это заметный стимул открывать накопительные программы на ребенка, ведь повышенный порог действует именно для семейных взносов", - отметил он.

Оформить возврат можно по окончании года, в котором уплачены взносы: федеральная налоговая служба уже обновила формы справок для нового вычета, так что технически система к старту готова, рассказал Говырин.