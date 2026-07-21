В Киеве хотят резко повысить тарифы на воду

«Киевводоканал» выступил с инициативой о трёхкратном увеличении тарифа на воду для жителей Киева — об этом пишет «РБК‑Украина».

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Согласно данным издания, сейчас стоимость услуг водоснабжения и водоотведения в сумме составляет 30,38 грн (более 53 рублей) за кубометр. В случае одобрения предложения тариф может вырасти до 88,90 грн (свыше 155 рублей).

Детализация планируемого повышения выглядит так: плата за водоснабжение может увеличиться с 16,16 грн (28 рублей) до 50,69 грн (88 рублей) за кубометр, а за водоотведение — с 14,22 грн (примерно 25 рублей) до 38,21 грн (более 66 рублей). Итоговый рост совокупного тарифа может составить 58,52 грн (102 рубля) за кубометр.

В «Киевводоканале» необходимость такого повышения объясняют потребностью гарантировать бесперебойную работу систем водоснабжения и водоотведения. В компании подчёркивают, что это особенно важно в условиях военного времени и из‑за сохраняющихся угроз для объектов критической инфраструктуры.

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