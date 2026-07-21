Стало известно, сколько россиян дают деньги в долг друзьям

Больше половины россиян могут дать деньги в долг друзьям. Однако часть из них готовы сделать это только в крайних случаях. Это следует из итогов опроса kp.ru.

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Согласно результатам исследования, 42% респондентов дают деньги в долг лишь в редких случаях, если другу действительно срочно нужна финансовая помощь. При этом в повседневной жизни эти россияне стараются не занимать даже близким людям.

Еще 24% участников опроса признались, что не могут отказать друзьям и всегда соглашаются дать им в долг. Некоторые респонденты добавили, что иногда даже осознанно занимают приятелям, которые могут не вернуть им деньги. Однако в таком случае опрошенные нередко стараются занять лишь ту сумму, которую готовы потерять.

Другие 30% респондентов поделились, что никогда не дают кому-либо средства в долг. По словам этих россиян, им не нравится напоминать о долге, тем самым ставя людей в неловкое положение, но и отдавать свои деньги просто так не будут. Участники исследования считают, что этот подход делает их жизнь проще и более комфортной.

Оставшиеся 4% россиян проголосовали за вариант «другое».

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