Названы самые подешевевшие продукты

Цены на базовые продукты питания в крупных торговых сетях в первом полугодии продолжили снижаться, а средняя наценка ретейлеров на социально значимые товары впервые стала отрицательной. Такие данные представил журналистам председатель Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

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По данным аналитического центра АКОРТ, с января по конец июня подешевели 11 из 25 социально значимых товаров "первой цены". В годовом выражении динамика оказалась еще заметнее: дешевле, чем годом ранее, стали 19 из 25 категорий, а стоимость базового набора социально значимых продуктов сократилась на 10,4%.

Самое заметное снижение цен с начала года зафиксировано на свинину - на 25,3%. Куриные яйца подешевели на 17,6%, рис - на 16,4%, сливочное масло - на 13,5%, пшено - на 13,4%, черный чай - на 13,3%, гречневая крупа - на 8%, пшеничная мука - на 6,7%, подсолнечное масло - на 6,1%, баранина - на 5,6%, ржаной и ржано-пшеничный хлеб - на 2,9%.

В сравнении с первым полугодием прошлого года наиболее существенное снижение цен произошло на картофель (36,9%), свеклу (35,6%), рис (33,8%), белокочанную капусту (32,8%), репчатый лук (26,1%), сливочное масло (22,4%).

Еще одним показательным итогом полугодия в АКОРТ называют динамику торговой наценки. В среднем на социально значимые продукты в крупных сетях она составила 1,2%, однако в течение полугодия последовательно сокращалась. Если в январе показатель достигал 3,5%, то в апреле снизился до 0,5%, в мае - до 0,3%, а в июне впервые за весь период наблюдений стал отрицательным, составив минус 1%. Это означает, что часть социально значимых товаров сети продавали дешевле закупочной стоимости. Таких категорий оказалось 13 из 25, включая курятину, сахар, муку, подсолнечное масло, рис, яйца, овощи и яблоки.

В ассоциации подчеркивают, что торговая наценка не является чистой прибылью ретейлеров. Более 95% этих средств направляется на покрытие операционных расходов - оплату труда сотрудников, логистику, аренду помещений, содержание оборудования, налоги, коммунальные платежи и банковский эквайринг. На чистую прибыль приходится лишь 2-3% наценки. При этом в АКОРТ считают, что административное регулирование цен и торговых наценок способно ограничить инвестиции в развитие ассортимента и конкуренции, которая остается главным механизмом сдерживания роста цен.

Одновременно меняется и сам рынок продуктовой розницы. Покупатели все активнее используют одновременно офлайн- и онлайн-каналы продаж, причем доля интернет-продаж продуктов уже достигла 6-8% оборота сетей и, по оценке АКОРТ, увеличится до 10% к 2029 году.

Одним из главных драйверов роста остается готовая еда: второй год подряд ее продажи в федеральных сетях увеличиваются примерно на 30% ежегодно. Сейчас на этот сегмент приходится от 3 до 30% оборота магазинов в зависимости от формата, а к 2030 году ретейлеры рассчитывают увеличить свою долю на рынке готовой еды с нынешней четверти до 40% за счет развития собственного производства.

Еще один устойчивый тренд - рационализация потребления. Потребители стали внимательнее относиться к расходам, чаще сравнивают цены и выбирают для совершения покупок дискаунтеры. По итогам прошлого года выручка магазинов этого формата выросла более чем на 67%, а число таких торговых точек - на 26%.

Одновременно сохраняется высокий спрос на товары для здорового питания: за последний год продажи ЗОЖ-продукции в крупных сетях увеличились на 15-30%, а в отдельных компаниях - до 40%. По оценке АКОРТ, эти тенденции сохраняются и в 2026 году, отражая долгосрочное изменение потребительских привычек.