ЦБ сообщил о росте количества жалоб россиян

Количество жалоб, которые получил ЦБ РФ от потребителей финансовых услуг и инвесторов, в первом полугодии 2026 года увеличилось на 15,7% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составило почти 211 тыс.

Об этом говорится на сайте Банка России.

"В первом полугодии 2026 года Банк России получил почти 211 тыс. жалоб от потребителей финансовых услуг и инвесторов, что на 15,7% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Это произошло в основном из-за увеличения числа претензий к микрофинансовым организациям (МФО) и жалоб, которые не относятся к компетенции регулятора", - отмечается на сайте регулятора.

По данным ЦБ, жалобы на МФО выросли на 63% из-за так называемых раздолжнителей - недобросовестных юридических компаний, которые обещают заемщикам полное списание долгов без последствий. В итоге ожидания людей не оправдывались, и они по-прежнему оставались с долговыми обязательствами перед кредиторами.

При этом количество жалоб на автокредитование снизилось на 33,3%, ипотечное кредитование - на 10,4% и на кибермошенничество - на 34,4%. Однако выросло недовольство клиентов банков отказом в проведении операций и ограничением использования счета (+32,7%). Это связано с принятыми мерами по противодействию мошенничеству, которые в свою очередь привели к незначительному росту общего числа претензий к кредитным организациям - на 2,3%.

Кроме того, снизилось количество жалоб на работу страховых компаний - за счет уменьшения количества претензий к ОСАГО (-9,4%) и страхованию жизни (-30,3%). Также почти на треть сократились жалобы на брокеров. На рынке коллективных инвестиций стало меньше жалоб на управляющие компании по вопросам работы с паевыми инвестиционными фондами (на 29,7%) и снизились претензии к негосударственным пенсионным фондам (на 10,5%).