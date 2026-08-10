Россиянам объяснили, как защитить свои деньги от мошенников

Для того чтобы не стать жертвой мошеннических схем и обезопасить свои денежные сбережения, важно следовать ряду простых правил. Об этом в разговоре с kp.ru предупредил руководитель Дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России и проекта «Моифинансы.рф» Дмитрий Модель.

По словам специалиста, в первую очередь необходимо помнить о том, что нельзя сообщать кому-либо логины, пароли, а также коды из СМС и push-уведомлений. Настоящий банк никогда не просит у своих клиентов озвучивать такую информацию.

Финэксперт напомнил, что нельзя переходить по подозрительным ссылкам и устанавливать приложения из непроверенных источников. Также важно подключить двухфакторную аутентификацию во всех приложениях, в которых есть такая функция, и регулярно проверять установленные настройки безопасности.

Модель также призвал россиян установить самозапрет на кредиты через Госуслуги. Не менее важно ограничить в банковском приложении переводы, поставив на них лимит. Благодаря этому мошенники, получившие доступ к личному кабинету, не смогут вывести с него крупную денежную сумму.

Кроме того, важно обезопасить пожилых родственников, подключив им сервис «второй руки». Эта функция отправляет доверенному лицу запрос на подтверждение или отмену подозрительной операции.

«Твердо запомните: настоящий сотрудник банка никогда не просит перевести деньги на «безопасный счет» и никогда не спрашивает коды из СМС. Как только слышите такие фразы — кладите трубку и перезванивайте в банк по номеру с вашей карты», — заключил эксперт.

До этого в МВД России напомнили, что во время покупок в интернете мошенники могут получить данные банковских карт жертв при помощи фальшивых ссылок на банковские сайты и страницы оплаты.