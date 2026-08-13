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ЦБ будет следить за мисселингом при продаже криптовалют

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Центробанк России намерен следить за практиками мисселинга (недобросовестных продаж, при которых покупателя намеренно вводят в заблуждение. – Прим. ред.) при продаже криптовалют и цифровых инструментов. Об этом ТАСС заявил зампред регулятора Михаил Мамута.

ЦБ будет следить за мисселингом при продаже криптовалют
© ТАСС

По его словам, это необходимо, поскольку регулирование цифровых валют только вводится.

"Нам очень важно, особенно на первом этапе, контролировать, насколько качественно финансовые организации будут информировать людей о рисках криптовалют, а не только о возможностях", – отметил собеседник агентства.

Ранее ЦБ включил Bitcoin, Ethereum и Tether USDT в список криптовалют, доступных к публичному обращению на российских биржах. Они были отобраны на основании 3 критериев: рыночная капитализация, среднедневной объем торгов и история ценообразования на зарубежных площадках не менее 5 лет. В результате для неквалифицированных инвесторов будут доступны лишь наиболее ликвидные криптовалюты.