ЛДПР потребовала повысить НДФЛ для мигрантов до 30%

Налог на доходы физических лиц для мигрантов нужно повысить до 30%. Об этом ТАСС заявил первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, первый замруководителя фракции ЛДПР Андрей Луговой.

"Мы предлагаем повысить налог на доходы физических лиц для мигрантов до 30% - они пользуются нашей инфраструктурой, нашей медициной и нашим порядком, пусть платят за это по полной ставке", - сказал Луговой.

При этом, считает депутат, за неуплату налогов необходимо выдворять из РФ. "Никаких налоговых каникул и рассрочек: не заплатил - покинул страну", - добавил он.

Еще одно предложение - создание специального авансового счета для въезда в страну. Предполагается, что на такой счет мигрантом или работодателем должны вноситься средства на все возможные издержки - депортацию, нахождение в центрах временного содержания, судебные издержки и выплату штрафов. "За все должно быть заплачено заранее, а не за счет российского бюджета", - отметил Луговой.