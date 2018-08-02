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Побывавший в космосе флаг ВДВ подарили музею Рязанского десантного училища
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Побывавший в космосе флаг ВДВ подарили музею Рязанского десантного училища 

ТАСС 13 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
ТАСС, 2 августа. Побывавший на Международной космической станции флаг воздушно-десантных войск России станет экспонатом музея истории ВДВ. Сине-зеленое полотнище передал начальнику Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища (РВВДКУ) Алексею Рагозину губернатор Рязанской области Николай Любимов, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе правительства региона.
"Впервые в истории флаг ВДВ побывал на Международной космической станции. Из космоса он уже вернулся и сегодня будет торжественно передан руководству училища", — сообщил журналистам Любимов перед началом церемонии передачи флага.
По словам Рагозина, на подаренном музею полотнище стоят подписи космонавтов, несущих дежурство на МКС. Реконструкция музея — филиала музея Вооруженных сил — завершится к 100-летию десантного училища, которое отметят 13 ноября 2018 года.
В Рязани, которая уже долгие годы носит неофициальный статус «столицы крылатой пехоты», День ВДВ по традиции отмечают широко. Торжества начались рано утром с молебна в Рязанском кремле во славу города и воздушно-десантных войск, после чего горожане возложили цветы к Вечному огню и памятнику основателю десантных войск, генералу Василию Маргелову.
Самая зрелищная часть праздника происходила на городском стадионе "Спартак", возле которого развернулась выставка военной техники и стрелкового оружия. В ходе праздника награды получили наиболее отличившиеся военнослужащие, после чего прошли показательные выступления парашютистов, а также пилотажных групп «Беркуты» и «Стрижи». Курсанты училища ВДВ также исполнили офицерский вальс, а финалом официальной части торжеств стало исполнение гимна десантников — песни «Синева».
Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова было образовано приказом Реввоенсовета Советской Республики 13 ноября 1918 года в качестве первых Рязанских пехотных курсов красных командиров. За время существования училище подготовило около 50 тыс. офицеров для ВДВ и других видов и родов войск, провело 133 выпуска молодых офицеров. Среди выпускников училища 53 Героя Советского Союза и 82 Героя Российской Федерации. Второго августа воздушно-десантные войска отмечают 88-летие со дня основания.
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