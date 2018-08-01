Швейцарский концерн Sika локализует производство в Татарстане

КАЗАНЬ, 1 авг — РИА Новости . Один из ведущих мировых производителей материалов строительной химии концерн Sika и Агентство инвестиционного развития (АИР) Татарстана подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого компания локализует производство на территории республики, сообщает АИР.

"Планируется поэтапное размещение нескольких производств. Первый проект будет запущен в первом квартале 2019 года в технополисе «Химград» в Казани. Второй этап будет более масштабным. Начать его реализацию запланировано в 2021 году. Этому будет предшествовать проработка проекта и поиск подходящей территории", — говорится в сообщении.

Подписанное соглашение рассчитано на два года. В рамках партнерства стороны намерены оказывать друг другу содействие по стратегическим направлениям деятельности, взаимную консультационную поддержку, осуществлять обмен информацией, экспертными мнениями, опытом, участвовать в совместных проектах и других видах совместной деятельности. Для эффективной работы будут созданы рабочие группы по совместным проектам и программам. Представителям компании Sika презентовали экономический потенциал республики, возможности размещения производств в особых экономических зонах, ТОСЭР, на промплощадках Татарстана.

"Для нашей республики с развитой химической промышленностью сотрудничество с подобными мировыми компаниями стратегически важно. Оно будет выгодным как с точки зрения привлечения в регион инвестиций и создания новых производств, так и для запуска совместных проектов с местными производителями. Надеемся, что соглашение приведет к новым проектам на территории Татарстана", — отметила руководитель АИР Татарстана Талия Минуллина.

В марте этого года на встрече с генеральным директором компании Sika по России Сергеем Зюзей президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что республика готова оказать необходимое содействие компании в подборе промышленной площадки и подготовке персонала. Сообщалось о планах компании разместить на территории Татарстана комплекс по производству сухих строительных смесей и водорастворимых добавок в бетон. Инвестиции на первоначальном этапе составят порядка 200 миллионов рублей. В качестве основного поставщика сырья рассматривается компания «Нижнекамскнефтехим»

Sika — швейцарский концерн по производству материалов строительной химии и материалов для промышленности с 80 филиалами в 74 странах мира. В состав компании Sika входят производственные предприятия, научные лаборатории, центры технической поддержки и торговые представительства. В России Sika работает с 2003 года, производственные линии налажены в Лобне, Ржеве, Санкт-Петербурге, Волгограде и Владивостоке. Компания рассматривает Россию в качестве одного из важнейших рынков, постоянно инвестируя в строительство новых производств, локализацию сырьевой базы, развитие научно-исследовательского центра. Совокупный объем инвестиций в российский бизнес, сделанных с 2007 года, составил более 1,7 миллиарда рублей.

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