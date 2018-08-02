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В кубанской станице построят объездную дорогу за 160 млн рублей
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В кубанской станице построят объездную дорогу за 160 млн рублей 

Новая Кубань 19 часов назад
Фото: За рулем Кубань
Краснодар. 2 августа — Новая Кубань. В станице Октябрьской Крымского района будет построена объездная дорога, стоимость проекта — 160 млн рублей. Трасса освободит населенный пункт от транзитного транспорта и, в частности, от большегрузов. Необходимая сумма была выделена из бюджета Краснодарского края по поручению губернатора Вениамина Кондратьева, который ранее встречался с местными жителями.
Как объяснил заместитель главы региона Анатолий Вороновский, деньги уже зарезервированы, однако в казну Крыловского района еще не поступили: подрядчик подготовил проект строительства, но он не соответствовал требования качества, поэтому документ пришлось переделывать.
По словам руководителя муниципалитета Виталия Демирова, новый проект сейчас находится на стадии согласования. Планируется, что в октябре будет выбран подрядчик, после этого можно будет начинать работу.
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